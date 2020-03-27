Семь человек стали жертвами пожара в доме в Екатеринбурге

Среди версий причин ЧП рассматриваются неосторожное обращение с огнем, короткое замыкание и поджог – рассказали ТАСС в экстренных службах. Огонь накануне вечером охватил подъезд и кровлю здания – ветхого деревянного двухэтажного барака. Пожар был локализован на площади в 200 квадратных метров. До прибытия спасателей из дома самостоятельно успели эвакуироваться 10 человек.