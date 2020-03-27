США вышли на первое место в мире по числу зараженных коронавирусом

По подсчетам Университета Джонса Хопкинса в стране известно о более чем 82 тысячах случаев. Таким образом, Соединенные Штаты немного обогнали по тому показателю Китай и Италию. Газета The New York Times пишет, что ситуацию усугубила «серия ошибок и упущенных возможностей», которые допустили власти. Дональд Трамп, в свою очередь сказал, что причиной выхода страны на первое место по числу инфицированных стало массовое тестирование.