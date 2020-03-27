У сотрудников администрации и управделами президента заподозрили коронавирус

Об этом РБК рассказали близкие к Кремлю источники. Официально эти данные не подтверждаются.

Ранее сайт «Медуза» сообщал о заражении одного из сотрудников аппарата правительства. Как уточнил пресс-секретарь премьера, тесты отправили на дополнительную проверку, а сам заболевший и все, кто с ним общался, взяты под наблюдение. «Русская служба ВВС» утверждала, что речь идет о чиновнике из департамента оборонной промышленности, однако в правительстве эти сведения назвали неправдой.