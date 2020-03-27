Российские власти до начала лета приостанавливают работу санаториев и домов отдыха

Заведения общественного питания в регионах закрываются до 5 апреля. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства. Премьер Михаил Мишустин также рекомендовал гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха. Решение об эвакуации иностранцев, оставшихся в нашей стране, должна будет самостоятельно принимать Росавиация. Разрешения, касающиеся других рейсов, кабмин будет давать сам.

В России официально насчитывается уже 840 заразившихся коронавирусом. Двое умерли.