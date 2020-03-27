Глава внешнеполитического ведомства, выступая в эфире государственного телевидения, сказал, что политика Вашингтона по смене власти в боливарианской республике обречена на провал.
Ранее американский Минюст выдвинул обвинение венесуэльскому лидеру и еще полутора десяткам чиновников в совершении уголовных преступлений. В частности, власти США полагают, что венесуэльское руководство состоит в сговоре с колумбийскими повстанцами, целью которых является «наводнение Соединенных Штатов кокаином». Вашингтон предложил 15 миллионов долларов за информацию, касающуюся Мадуро.
Венесуэльский МИД назвал отчаянием назначение США награды за информацию, которая поможет арестовать Николаса Мадуро
Глава внешнеполитического ведомства, выступая в эфире государственного телевидения, сказал, что политика Вашингтона по смене власти в боливарианской республике обречена на провал.