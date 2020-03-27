Венесуэльский МИД назвал отчаянием назначение США награды за информацию, которая поможет арестовать Николаса Мадуро

Глава внешнеполитического ведомства, выступая в эфире государственного телевидения, сказал, что политика Вашингтона по смене власти в боливарианской республике обречена на провал.

Ранее американский Минюст выдвинул обвинение венесуэльскому лидеру и еще полутора десяткам чиновников в совершении уголовных преступлений. В частности, власти США полагают, что венесуэльское руководство состоит в сговоре с колумбийскими повстанцами, целью которых является «наводнение Соединенных Штатов кокаином». Вашингтон предложил 15 миллионов долларов за информацию, касающуюся Мадуро.