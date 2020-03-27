Адвокаты историка Олега Соколова попросят суд выпустить своего подзащитного из СИЗО на фоне распространения эпидемии

Нахождение под стражей может быть опасно для его здоровья – сказал ТАСС юрист Александр Почуев.

Сегодня суд в Петербурге проведет заседание о продлении меры пресечения историку, который обвиняется в убийстве и расчленении аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, а также в незаконном хранении оружия. Само преступление произошло еще в ноябре прошлого года. Сам Соколов тогда написал явку с повинной.