Петербургские храмы продолжат богослужение, несмотря на запрет посещать их из-за коронавируса

В РПЦ действия местных властей посчитали антиконституционными. Об этом говорится в комментарии правового управления Московской Патриархии. Там напомнили, что, согласно основному закону страны, в России гарантируется свобода совести и вероиповедания. Это право может быть ограничено только федеральным законом и только в целях защиты здоровья граждан.

Накануне губернатор Александр Беглов запретил посещение храмов и других религиозных учреждений вплоть до конца следующей недели. В Москве это прямо не запрещали, а лишь рекомендовали.