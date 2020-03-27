Президент подписал закон о государственном регулировании цен на лекарства при чрезвычайных ситуациях и угрозе эпидемии

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, правительство сможет ограничить максимальные розничные цены на препараты, не включенные в перечень жизненно необходимых, в том случае, если они подорожали хотя бы на треть.

В законе говорится о том, что предельно допустимые розничные цены будут устанавливаться сроком не более 90 дней.