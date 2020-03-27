Столичные власти допустили продление выходных, объявленных из-за коронавируса

На данный момент все решения приняты сроком на одну неделю, однако в конце следующей в зависимости от развития ситуации с эпидемией будут приняты адекватные меры, — сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Анастасию Ракову.

Позавчера Владимир Путин объявил грядущую неделю нерабочей на фоне распространения болезни. При этом зарплату сотрудникам сохранят – по подсчетам сайта The Bell, компаниям это обойдется в 800 миллиардов рублей.

На период внеочередных выходных московский градоначальник Сергей Собянин закрыл в городе кафе, парки и магазины, кроме продуктовых и аптек.