Россия с сегодняшнего дня полностью прекращает авиасообщение с другими странами

Россия прекращает регулярное и чартерное международное авиасообщение за исключением полетов, связанных с вызовом россиян из стран с широким распространением коронавируса. Как сообщает пресс-служба правительства, такое решение принято по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением пандемии.

Отмечается, что списки желающих вернуться в Россию уже составлены. До 30 марта Минтрансу и МИДу совместно с Минобороны и Управлением делами президента предстоит создать план по их вывозу.

Кроме того, внешнеполитическому ведомству поручено оказать содействие гражданам, находящимся на территории иностранных государств, до момента их возвращения в Россию.

Добавим, что вывоз граждан из зарубежных государств будет осуществляться с привлечением воздушных судов Минобороны, «Аэрофлота», и иных авиакомпаний.