Рынки и гипермаркеты будут открыты в Москве и в нерабочую неделю

Это сообщил в интервью нашей радиостанции глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По его словам, никаких ограничений по количеству посетителей не планируется. Немерюк пообещал, что дефицита продуктов не будет.

На следующей неделе в Москве будут закрыты заведения общепита, торговые центры и все магазины, кроме продуктовых и с товарами первой необходимости.