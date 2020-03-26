Пик заболеваемости коронавирусом в Москве будет через неделю, считает главврач больницы в Коммунарке

Денис Проценко отметил, что чем больше власти примут заградительных карантинных мер, тем борьба с распространением инфекции будет более эффективной. Об этом главврач больницы, куда помещают в Москве заболевших коронавирусом, сказал в интервью директору Центра паллиативной помощи Анне Федермессер которое опубликовано на ее Youtube— канале.