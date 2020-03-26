Признаки коронавируса, по неофициальным данным, выявлены уже у нескольких сотрудников правительства

Это двое работников департамента оборонной промышленности и двое из других подразделений, сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источники. Ранее сегодня в пресс-службе Белого дома сказали, что один из сотрудников аппарата правительства помещен на карантин с подозрением на коронавирус.