Певец Игорь Николаев обратился в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Об этом сообщает РЕН ТВ. Результатов теста 60-летнего артиста пока нет. В той же больнице в реанимации находится 78-летний певец Лев Лещенко, который был госпитализирован вместе с супругой. Глава Минздрава Михаил Мурашко сказал в эфире Первого канала, что состояние Лещенко улучшилось.