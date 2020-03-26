Клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся в России через полгода

Это сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, разработкой вакцины занимаются сразу несколько госучреждений и частные компании. Меньше недели назад премьер-министр Михаил Мишустин объявил о создании в России шести вакцин и выразил надежду, что их безопасность и эффективность будут подтверждены в ближайшее время, его цитировал ТАСС. В эфире Первого канала министр здравоохранения добавил, что тест на коронавирус стал доступен для всех желающих. При этом Мурашко заместил, что проходить следует только группам риска, передает «Интерфакс».