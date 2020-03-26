Игорь Николаев: Безработица в кризисной ситуации из-за коронавируса возрастет, однако государство в силах ее сдержать

Президент Владимир Путин на саммите G20 по коронавирусу назвал безработицу основной проблемой, с которой придется столкнуться по итогам эпидемии. В подобных ситуациях кризис всегда наступает, однако государство в силах его минимизировать. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев.

«Чудес не бывает — если кризис, и такой серьезный, то безработица будет, и она вырастет. Но уменьшить и сдерживать ее государство, безусловно, должно», — сказал он.

По словам И.Николаева, одним из наилучших решений в подобных ситуациях являются общественные, однако в условиях коронавируса сложно сказать, возможно ли будет прибегнуть к этим мерам.

«Этот кризис необычный. Сейчас даже такие методы применять проблематично, потому что это общественные работы. Поддержка бизнесу тогда может быть бизнес, который обеспечивает жизнедеятельность человека — это пищевая промышленность, торговля. Будет работать пищевая промышленность, будет работать и сельское хозяйство, фармацевтическая промышленность. Есть ряд отраслей, которые имеют потенциал для развития в таких условиях. Спрос на их услуги и товары останется, и даже может усилиться. И может быть стоит сделать ставку именно на это», — отметил эксперт.