Константин Сонин: Из-за ситуации с коронавирусом уже сейчас можно наблюдать серьезный рост безработицы

В связи с распространением коронавируса, уже сейчас можно наблюдать серьезный рост безработицы в других странах. Об этом рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ Константин Сонин.



«Вышли первые официальные данные по рынку труда в США. За неделю подано 3 млн заявлений о пособиях на безработицу — это в 5 раз выше предыдущего рекорда. Как коммуникативная безработица пока что во время великой рецессии, 12 лет назад, накопленная за все месяцы, была больше. Но одноразовой шоковой безработицы не было никогда», — сказал он.

При этом, по словам К.Сонина, о реальном росте уровня безработицы пока говорить рано.

«Я думаю, что в России мгновенной безработицы будет меньше, потому что у нас есть разные политические механизмы защиты, но рост (безработицы) все равно будет огромным, и будет рекордным», — отметил эксперт.

К.Сонин добавил, что при лучшем развитии событий к началу-середине лета те страны, которые ввели жесткие меры карантина, смогут от них отказаться, после чего начнется быстрое восстановление, хотя по итогам года все же будет наблюдаться спад экономики.