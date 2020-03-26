В Москве начнут тестировать на коронавирус родственников людей, госпитализированных с подозрением на пневмонию

Столичные власти считают, что дополнительным очагом распространения инфекции могут быть родственники тех, кого положили в больницу с подозрением на пневмонию. Поэтому начиная с пятницы у них также будут брать тест на коронавирус, рассказала в эфире одного из федеральных каналов заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что сейчас в обязательном порядке анализ на вирус берут только у москвичей старше 65 и хронических больных с признаками ОРВИ, а также у госпитализированных с пневмонией. Также тестировали и тех, кто прибыл в город из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. При этом остальным провериться было практически невозможно. Теперь же сразу несколько лабораторий заявили о том, что начинают брать платные анализы на инфекцию, сдать их может любой желающий. По словам Раковой, после того, как на прошлой неделе регионам разрешили проводить такие исследования, в Москве запустилось девять лабораторий – уже в ближайшее время будет проводиться до 13 тысяч тестов в сутки.



В Москве зафиксировано почти 550 случаев заражения коронавирусом. Вылечилось 15 человек, около ста пациентов проходят лечение на дому.