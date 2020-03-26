РПЦ не намерена закрывать храмы из-за коронавируса

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на рабочую группу по патриархии по координации усилий в связи с эпидемией. Там отметили, что с пониманием относятся к призыву мэра Москвы Сергея Собянина не посещать религиозные организации, но есть и пастырский долг по отношению к верующим. Власти Петербурга субботы и до конца апреля запретили посещение церквей прихожанами, в местной епархии сказали изданию «Фонтанка», что закроют храмы только, если будет введен режим ЧС.