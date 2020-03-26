Власти Москвы могут продлить длинные выходные из-за коронавируса

Это сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. По ее словам, решение будет принято в конце следующей недели в зависимости от развития ситуации, передает ТАСС. Ракова добавила, что в настоящее время проводится 4 тысячи тестов на коронавирус в сутки. Вице-мэр сказала, что в столице лечатся от коронавируса на дому около сотни человек.