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21:00, 26 марта 2020

Более 500 человек привлечены в РФ к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции

Более 500 человек привлечены в России к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции из-за коронавируса. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Кроме того, МВД и его территориальными органами налажено взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов РФ, региональными подразделениями Роспотребнадзора, а также пограничной службой ФСБ России.



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