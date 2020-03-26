Более 500 человек привлечены в РФ к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции

Более 500 человек привлечены в России к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции из-за коронавируса. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Кроме того, МВД и его территориальными органами налажено взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов РФ, региональными подразделениями Роспотребнадзора, а также пограничной службой ФСБ России.