Родственников госпитализированных с подозрением на пневмонию в Москве завтра начнут проверять на коронавирус

Родственников госпитализированных с подозрением на пневмонию в Москве начнут проверять на коронавирус с завтрашнего дня. Это сообщила в телеэфире заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что после предоставления на прошлой неделе регионам права проводить лабораторные исследования на коронавирус в Москве запустили девять лабораторий. Она добавила, что а сегодняшний день в сутки примерно проводится около 4 тыс. исследований на коронавирус только в московских лабораториях.