США объявили награду в 15 миллионов долларов за поимку президента Венесуэлы

Николаса Мадуро в Вашингтоне обвинили в причастности к поставкам в страну кокаина. Об этом сообщил сегодня министр юстиции и генпрокурор США Уильям Барр. В целом, заочные обвинения к причастности к обороту наркотиков, терроризму и коррупции предъявлены 15 действующим и бывшим представителям руководства Венесуэлы.