Школьникам в Подмосковье окажут поддержку в связи с длительными каникулами из-за коронавируса

Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьев. Речь, в частности, идет об организации бесплатного питания и обучения. Воробьев также заметил, что в области в каждой школе созданы дежурные начальные классы, в которые родитель, работающий в сфере, отвечающей за жизнеобеспечение, может привести своего ребенка.