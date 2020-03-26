Украина 27 марта полностью закроет границу

Президент страны Владимир Зеленский заявил, что после этого момента в страну не пустят даже украинцев. По его словам, власти оказались перед трудным выбором между гражданами, которые еще за границей и безопасностью 40 миллионов граждан внутри государства. Зеленский отметил, что о тех, кто не сможет вернуться в ближайшие два дня, позаботятся дипломатические представительства