Детям в Подмосковье выдадут в аренду школьные компьютеры на время удаленной учебы

Это сообщил губернатор Алексей Воробьев. По его словам, пока школы простаивают, то никаких проблем не должно быть. В эфире телеканала 360 Воробьев отметил, что родители могут подать заявление на получение ноутбука или компьютера на период дистанционного обучения. По словам губернатора, в настоящий момент в Подмосковье зафиксировали 41 случай коронавируса, еще 83 находятся на подтверждении.