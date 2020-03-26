«МБХ Медиа»: Самолеты Игоря Сечина, Игоря Шувалова и Светланы Медведевой 21 раз летали за границу во время пандемии

Самолеты Игоря Сечина, Игоря Шувалова и Светланы Медведевой 21 раз летали за границу во время пандемии. Это подсчитало издание «МБХ Медиа». Полеты были в страны Европы и в Дубай. Также за границу в начале марта летали и самолеты главы Чечни Рамзана Кадырова и главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.