Житель Петербурга, который работает дворецким бизнес-тренера, признался в краже 11-ти миллионов рублей

По версии следствия, он забрал деньги с чердака коттеджа. Хозяин дома обратился в полицию, когда вернулся из Испании и оказался в самоизоляции, — передает издание «Фонтанка». Сестрорецкий районный суд арестовал 39-летнего Дмитрия Тарасова до конца мая.