Жириновский: Прекращение авиасообщения с другими странами недостаточно, необходим полный карантин

Россия с завтрашнего дня прекращает авиасообщение с другими странами. Однако этих мер недостаточно, — считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы воздушные сообщения только с завтрашнего дня прекращаем, а можно было сделать в феврале. Любой туризм надо было запретить с 1 февраля, а то они привезли (вирус) и увеличили количество зараженных. Сейчас мы на неделю все остановили, и если резко упадет количество вновь зараженных, то это правильные меры», — сказал он.

В.Жириновский также добавил, что поддерживает идею полного карантина, как это было сделано в Китае. «Я считаю, что лучше на две недели ввести жесткий карантин, чтобы все оборвать. Карантин означает остановку всего, что может двигаться. Если мы где-то оставляем брешь, то заражение будет продолжаться. Весь смысл карантина, чтобы все остались дома. Идеальный вариант — это две недели. А если люди будут ездить по всей стране, так вирус будет распространяться и дальше. Все должны сидеть дома. У всех есть холодильники. Надо остановить эту заразу путем запрета выходить из дома», — сказал он.

В случае продолжения распространения коронавируса, добавил депутат, необходимо остановить работу метрополитена и электричек.