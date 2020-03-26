Немерюк: Ни дефицита товаров, ни закрытия предприятий торговли не предвидится

Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил, что все продуктовые магазины и продовольственные рынки, в том числе и ярмарки, продолжат свою работу с 30 марта по 5 апреля, и «дефицита продовольствия не предвидится». Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Дефицита товаров вообще не стоит бояться, потому что товаров достаточно много. Тот ажиотаж на прошлой неделе был вызван только в связи с невозможностью доставки магазинами этих товаров на склады. Все продуктовые магазины у нас работают и будут работать — и большие и малые форматы. Работают рынки и ярмарки, с завтрашнего дня будут работать ярмарки выходного дня. А так же все крупные сетевые компании и крупные магазины, как гипермаркеты и молы, также продолжат работу, и по количеству доступа посетителей никаких ограничений не будет. Ни дефицита, ни закрытия предприятий торговли не предвидится», — сказал он.

А.Немерюк уточнил, что в столице на период с 28 марта по 5 апреля по указу мэра Москвы Сергея Собянина будет приостановлена работа ресторанов, кафе, баров и других мест общественного питания, в том числе расположенных в торговых центрах. Однако добавил он, кухни ресторанов в гостиницах продолжат свою работу, и они будут обслуживать постояльцев отелей.

По словам главы департамента, ущерб предприятий от вынужденных мер пока не подсчитан. «Меры экономической поддержки, в эти минуты рассматриваются.

Рано пока говорить о конкретных мерах. Но можно рассматривать уже вопрос об отсрочке налогов, пока только это предложение. По рестораторам мы собираемся завтра рассмотреть эти меры», — сказал он.