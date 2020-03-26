Штраф за повторное нарушение карантина для граждан составит от 150 тысяч до 300 тысяч рублей

Для юридических лиц — до одного миллиона. Как передает ТАСС, это следует из правительственных поправок в Кодекс об административных правонарушениях, поступивших в сегодня в Госдуму. Если гражданин впервые нарушил режим карантина, ему грозит штраф от 15 тысяч рублей до 40 тысяч рублей, а компании – от 200 тысяч до полумиллиона, и или приостановка деятельности на месяц.



С этого дня в Москве и области действует режим самоизоляции для лиц старше 65. На следующей неделе, которая объявлена нерабочей, будут закрыты заведения общепита , парки и торговые центры. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал граждан оставаться дома. Воробьев добавил в «Инстаграме», что анализы 58 человек отправлены из Подмосковья в новосибирский центр «Вектор» для подтверждения на коронавирус.