Путин назвал безработицу основной проблемой, с которой придется столкнуться по итогам эпидемии

Президент Владимир Путин на саммите G20 по коронавирусу назвал безработицу основной проблемой, с которой придется столкнуться по итогам эпидемии

Как сказал «Эху Москвы» директор института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев, одним из наилучших решений в подобных ситуациях являются общественные работы, однако в условиях коронавируса сложно сказать, возможно ли будет прибегнуть к этим мерам. Николаев заметил, что в подобных ситуациях кризис всегда наступает, однако государство в силах его минимизировать.