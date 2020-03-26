По предварительным данным, два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске

Взрыв газа произошел в квартире на втором этаже пятиэтажного дома. Огонь распространился на шесть квартир. В СМИ появилась видеозапись, на которой видно, что горит два этажа. Пожару присвоили третий ранг, экстренным службам, как сообщается, удалось его локализовать. На место также прибыли кареты «скорой помощи». По неподтвержденным данным, эпицентр пришелся на квартиру, где находилась пожилая женщина и ребенок полутора лет, его удалось спасти, о судьбе женщины пока ничего неизвестно. Она предположительно могла не закрыть газ, либо газовое оборудование могло быть неисправно, пишет Интерфакс со ссылкой на источник. в ФСБ поспешили заверить, что взрыв произошел по бытовым причинам: «ничего криминального здесь нет». Поначалу агентства писали о том, что пострадавших нет, но позже появилась информация о двух погибших. Ее подтвердили в МЧС. Из дома эвакуировано 27 человек. Несущие конструкции повреждены не были.

Напомним, что в 31 декабря 2018 года в жилом доме в Магнитогорске произошел мощный взрыв, в результате которого обрушился один из подъездов, погибло 39 человек. Власти утверждают, что это был хлопок бытового газа, а версия теракта, о которой писали СМИ, не подтверждается.