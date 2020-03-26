В аэропорту «Шереметьево» из погрузочной тележки выпали два золотых слитка

Их стоимость приближается к 60-ти миллионам рублей. Как сообщили РБК в пресс-службе аэропорта, груз в полном объеме доставлен клиенту. Проводится служебное расследование. По сведениям издания «База», выпавшие слитки нашли грузчики и передали полиции. По словам источников, золото готовили для отправки в Лондон. Владелец не называется.