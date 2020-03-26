Более 3-х миллионов американцев обратились за пособием по безработице

Об этом сообщили в Министерстве труда США. Там отметили, что неделю назад было подано около 300 тысяч заявок. Как пишет NВС News, на фоне пандемии многие компании стали увольнять сотрудников. В феврале официальный уровень безработицы в Америке был 3,5%. Финансовые аналитики прогнозируют его рост к лету от 10% до 40%.