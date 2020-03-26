Страны «двадцатки» вложат 5 триллионов долларов в мировую экономику для преодоления последствий короанвируса

Об этом говорится в совместное заявление по итогам экстренного саммита по коронавирусу.

Страны двадцатки намерены сделать все для преодоления пандемии коронавируса. Участники саммита договорились выступить единым фронтом в этой борьбе. Они готовы принять все возможные меры и использовать все доступные политические инструменты, чтобы защитить жизни, сохранить финансовую стабильность, вернуться к росту экономики, а также оказать помощь всем нуждающимся в этом странам. Будет разработан совместный план действий, министры здравоохранения стран G20 будут координировать свои дейтсвия. Также решено выделить средства Всемирной организации здравоохранения и дать ей дополнительные полномочия, расширить производство медицинской продукции по доступным ценам, увеличить финансирование исследований и разработки вакцины. Лидеры G20 видят необходимость в срочных краткосрочных мерах по усилению борьбы против коронавируса. при этом участники саммита вытсупили за то, чтобы в условиях пандемии, рынки оставились открытыми. Владимир Путин в ходе телконференции предложил подумать о создании под эгидой МВФ специального фонда помощи странам, страдающим от коронавируса, а также обеспечить свободные от торговых войн и санкций «зеленые коридоры» для перемещения товаров и технологий, необходимых для борьбы с эпидемией.

Телеконференция началась около 15 часов по московскому времени. Владимир Путин, находящийся в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево, присоединился к ней после телефонного разговора со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, содержание их беседы не раскрывается. Впрочем, и сам саммит прошел в закрытом от журналистов режиме. Напомним, что инициатором этих переговоров выступила Саудовская Аравия, председательствующая в этом году в «двадцатке».

Это была первая в истории виртуальная встреча лидеров G20. Традиционная ежегодная встреча в рамках этого формата состоится в ноябре.