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18:27, 26 марта 2020

KUOW прекращает передачу в прямом эфире брифингов Белого дома по коронавирусу из-за «недостоверной информации»

Общественное радио штата Вашингтон заявило, что прекращает передачу в прямом эфире брифингов Белого дома по коронавирусу из-за нередко звучащей на них «недостоверной и вводящей в заблуждение информации», сообщает издание Hill.

Национальное общественное радио KUOW разместило накануне в своем Твиттере сообщение о том, что прямая трансляция ежедневных брифингов Белого дома, посвященных эпидемии COVID-19, не представляется возможной, поскольку передаваемые на них сведения нельзя оперативно проверить в режиме реального времени. При этом радиостанция «продолжит следить за брифингами с целью получения последних новостей по коронавирусу и делиться ими со слушателями штата». Представитель администрации президента США назвал такую реакцию радиостанции «неудивительной», добавив, что это является свидетельством «провала» некоторых национальных СМИ в исполнении их обязанностей перед американским народом. По мнению спикера Белого дома, журналисты часто препятствуют распространению «точной и актуальной информации» о мерах, принимаемых президентом в борьбе с коронавирусом: «Ни одна администрация (США) не была такой же прозрачной и доступной, как нынешняя, и мы продолжим делать все для того, чтобы Нация могла слышать своих лидеров и экспертов в области здравоохранения в ходе этой охватившей мир пандемии».

Трамп и сам нередко принимает участие в брифингах Белого дома, продолжает издание Hill, подчеркивая при этом, что главу государства часто критикуют за то, что его заявления время от времени не совпадают с тем, что говорят представители системы здравоохранения. Ранее его также осуждали за принижение общественной опасности коронавируса, хотя последние действия президента по противодействию кризису, как свидетельствуют опросы, позволили ему резко поднять свой рейтинг. Газета обращает внимание на то, что штат Вашингтон входит в число наиболее пострадавших от вируса: в минувшую среду здесь было зарегистрировано более 2.5 тысяч заболевших.

Издание Hill отмечает, что «до пандемии коронавируса Белый дом довольно редко проводил брифинги, пытаясь уклониться от прецедента, созданного предыдущими администрациями».



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