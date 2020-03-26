Министерство просвещения называет ложной информацию о досрочном завершении учебного года

Никаких таких решений не принималось. Ведомство указывает, что нужно верить только сведений, которые размещаются на правительственных сайтах.

Генпрокуратура выявила четыре фейковые новости о коронавирусе. В свою очередь Роскомнадзор обязал Твиттер и Фейсбук удалить информацию, которую в ведомстве назвали недостоверной.

В Tвиттере на странице одного из пользователей было размещено сообщение с изображением якобы приказа министра обороны России о введении в Москве комендантского часа. Военное ведомство эту информацию опровергло, а власти подобных решений не принимали, следовательно, размещена заведомо недостоверная общественно значимая информация, заявили в Генпрокуратуре.

В Фейсбуке один из пользователей распространял сведения о «многочисленных фактах заражения коронавирусной инфекцией в Крыму». В Генпрокуратуре отметили, что это не соответствует действительности. Аналогично в ведомстве отреагировали и на публикацию одного из пользователей соцсети «ВКонтакте», который на странице сообщества «Лентач» написал об «уничтожении человечества коронавирусом», что, по его мнению, «создает предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности».

Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с призовом принять меры по выявленном случаям. В свою очередь Роскомнадзор потребовал удалить указанную информацию из социальных сетей.

В то же время Следственный комитет создал рабочую группу против распространения фейков о коронавирусе, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В уголовный кодекс могут внести поправки, которые касаются наказания за фейки в связи с коронавирусом. Их анонсировал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Ранее Роскомнадзор пригрозил СМИ лишением лицензий за фейки о коронавирусе.