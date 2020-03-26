Песков: Мера по взиманию налога с вкладов свыше 1-го миллиона рублей – это восстановление справедливого баланса

Мера по взиманию налога с вкладов свыше 1-го миллиона рублей – это восстановление справедливого баланса в экономической сфере. Такие пояснения сегодня дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков отметил, что Владимир Путин не обозначил конкретных сроков действия налогов на средства, выводимые за границу.

Предложение президента обложить налогом доходы по банковским вкладам свыше 1-го миллиона рублей может спровоцировать отток средств клиентов, — предположил экономист Владислав Жуковский.

Деньги для затыкания дыр решили взять, как обычно, у простых людей, а не у олигархов, — сказал в интервью «Эху Москвы» депутат Госдумы, коммунист Валерий Рашкин. По мнению Рашкина, такие меры нельзя вводить без общественного обсуждения.

Впрочем, есть и иные мнения. На встрече с президентом глава благотворительного фонда «Продовольствие.ру» Юлия Назарова благодарила Путина за поддержку не только обычных граждан, но и малого и среднего бизнеса.

Все законопроекты для реализации инициатив Владимира Путина Госдума рассмотрит в первом чтении в ближайший вторник, а в целом до конца следующей недели.