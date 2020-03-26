Правительство подготовило законопроект, который позволяет ввести режим чрезвычайной ситуации по всей стране

Его уже направили в Госдуму.

Кабинет министров хочет изменить закон «О защите населения от ЧС» таким образом, чтобы расширить свои полномочия. Сейчас правительство может ввести этот режим только на межрегиональном и федеральном уровнях, если бедствие затронуло несколько регионов. В иных ситуациях этим вопросом обязаны заниматься местные власти.

В новом же законопроекте министры просят дать им возможность самостоятельно объявлять ЧС на любом уровне. Причем заниматься этим будет не только глава МЧС, а правительство в полном составе. Также кабинет министров хочет получить возможность самим устанавливать правила поведения при ЧС и для организаций, и для граждан. Нынешнее законодательство даёт её только федеральным органам исполнительной власти.

Еще новый законопроект в случае чрезвычайной ситуации даёт правительству право изменять правила проведения госзакупок, ограничивать торговлю медицинскими изделиями и запрещать заводить дела о банкротстве после подачи соответствующего заявления от кредиторов. Причем последний пункт могут использовать не только при ЧС, но и при «существенном изменении курса рубля», — пишет сайт РБК.

Авторы инициативы утверждают, что эти меры помогут правительству обеспечить защиту здоровья россиян.

Сейчас ввести ЧС на всей территории России может только президент страны.