Власти запретили петербургским верующим ходить в храмы

В епархии пока не знают, как будут работать церкви, однако готовы призвать прихожан остаться дома.

Богослужения в Исаакиевском соборе и в храме Спаса-на-Крови продолжаются, несмотря на угрозу распространения коронавируса. В то же время музей, на балансе которых находятся обе церкви, закрыли по распоряжению губернатора. В ближайшие дни службы также могут прекратить. Смольный издал постановление, по которому в Петербурге резко усилили карантин. В частности, горожанам запретили ходить в храмы. В епархии ещё не решили, как церковь выполнит распоряжение власти, рассказал представитель РПЦ Александр Пелин.

Напомним, на прошлой неделе в Казанском соборе Петербурга верующие стояли в очередь для того чтобы поцеловать ковчежец с мощами Иоанна Крестителя. Тогда представители церкви отказались ограничить доступ к реликвии. Люди сами отвечают за свою безопасность, отметили в РПЦ.

Запрет верующим посещать церкви будет действовать с 28 марта до 5 апреля.