Татьяна Тарасова обратилась к своим подписчикам с просьбой соблюдать режим самоизоляции

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к своим подписчикам в Инстаграме с просьбой соблюдать режим самоизоляции.



Сенатор Людмила Нарусова, которая была госпитализирована с подозрением на коронавирус, сообщила «Эху Москвы», что тест оказался отрицательным.



Сегодня, также в Телеграм-каналах, появилась информация об ухудшении состояния певца Льва Лещенко, который с пневмонией находится в больнице в Коммунарке. Утверждалось, что тест на коронавирус оказался положительным. Впрочем, никакой официальной информации по этому поводу нет.

Всемирная организация здравоохранения высоко оценивает меры, которые принимает Россия в условиях распространения коронавируса. Об этом сегодня заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Вуйнович при этом заметила, что, скорее всего, в ближайшее время количество инфицированных будет расти.

Жесткость ограничительных мер, связанных с коронавирусом, позволит ускорить борьбу с этой угрозой, — так считает Владимир Путин. Сегодня на встрече с предпринимателями Путин выразил надежду, что в России коронавирус удастся победить раньше, чем через три месяца.