Россия с завтрашнего дня ограничивает авиасообщение с другими странами

Всех, кто вернется, будут проверять на наличие коронавирусной инфекции, — сообщил премьер Михаил Мишустин.

Сегодня днем должно было завершиться формирование списков, по которым будут возвращать россиян домой. Об этом говорила официальный представитель МИДа Мария Захарова. В МИДе подчеркивают, что возвращение россиян после установленного срока будет их личной ответственностью.

Многие граждане России по-прежнему находятся в крайне сложной ситуации. Так, в Индии застряла большая группа россиян. Среди них журналист Полина Мудрова. Она рассказала, что они разместили на сайте Change.org петицию с просьбой помочь им выехать на родину.

Возникли проблемы и у россиян в Таиланде, о чем рассказал «Эху Москвы» один из туристов. Посольство РФ в Таиланде получило более 15 тыс. заявок от россиян, желающих покинуть королевство и вернуться домой.

Россия договорилась с Арабскими Эмиратами о вывозе наших туристов, которые не могут покинуть страну из-за коронавируса. Россиян вывезут пятью самолетами. Об этом написала у себя в фейсбуке представитель МИДа Мария ЗАхарова. И добавила: «Спасибо Абу даби», сопроводив эти слова смайликами-символами флагов обеих стран и сердечком. Минтранс и Росавиация подтвердили, что разрешение от властей Арабских Эмиратов получено. Уточнив: туристов оттуда вывезут рейсами авиакомпании Аэрофлот, её дочки Победа, а также S7, IFLY (ай-флай) и Икар. В пресс-службе Победы агентству ТАСС сказали, что вернуть клиентов домой планируют уже ночью. В аэропорту Дубая застряли более тысячи россиян, они пока не могут вернуться домой, пару дней назад власти приостановили прием и отправку всех рейсов для борьбы с распространением коронавируса. Вчера же Арабские Эмираты запретили самолету «Победы», он выполнял согласованный рейс Москва — Дубай и уже находился в воздухе, совершить посадку в аэропорту крупнейшего города Эмиратов. В итоге самолету, который должен был вывезти на родину группу россиян, пришлось вынужденно сесть в Махачкале. Арабские Эмираты не выдавали разрешения и другим авиакомпаниям, отмечает агентство ТАСС. Многие наши туристы, застрявшие в Дубае, об этом можно судить по видео, размещенном в интернете, с маленькими детьми. Они приехали отдохнуть в жаркую страну и попали в непростую ситуацию. У российских туристов сдавали нервы. В аэропорту были закрыты кафе и магазины, нельзя было купить даже воды. Люди скандировали «Домой» сотрудники аэропорта с любопытством и сочувствием на это смотрели. Об условиях в аэропорту телеканалу «360» рассказала одна из российских туристок. Отметим, что Арабские Эмираты одно из самых популярных направлений у россиян. По данным Погранслужбы ФСБ в прошлом году страну посетил почти миллион наших соотечественников.

За рубежом остается около 45-ти тысяч туристов из России. Эти цифры накануне назвали в Ассоциации туроператоров.

Въезд иностранцам, имеющих близких родственников в России, необходимо было разрешить с самого начала карантина в связи с коронавирусом. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Ранее правительство РФ иностранцам, у которых есть близкие родственники в России, разрешило въезд на территорию нашей страны.

«Это очень важное решение, которое нужно было предусмотреть с самого начала первоначального распоряжения правительства. Потому что десятки тысяч россиян находились на момент введения карантина в отпуске, командировках, просто в отъезде с посещением близких, а затем столкнулись с невозможностью вернуться», — сказал он.

П.Чиков добавил, что эта мера позволит многим семьям воссоединиться или не бояться вернуться в Россию.

«Те семьи, у которых один из супругов россиянин, а второй иностранец, таких очень много. И с того момента как мы открыли неделю назад штаб помощи пострадавшим в связи с коронавирусом, уже поступило несколько десятков таких жалоб. Людей останавливают на границе и матерей с детьми не пропускают, либо по несколько суток проводят в карантинной зоне аэропортов, либо вынуждены в одиночку ехать в другую страну. И вот вчера были внесены поправки, которые допустили разрешение на въезд родственников любых граждан иностранных государств. Это позволит воссоединиться многим семьям», — сказал П.Чиков.

Правительство РФ уточнило перечень иностранцев, которые могут въезжать в Россию в качестве исключения. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте кабмина.