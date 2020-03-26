Итальянская газета «Стампа» назвала бесполезной 80% российской помощи Италии

Как утверждает издание, в страну прибыли специалисты в званиях полковников и генералов, которые участвовали в ликвидации вспышек африканской чумы свиней и сибирской язвы. Они привезли оборудование для дезинфекции и полевые лаборатории, тогда как Китай, как говорится в публикации, поставил маски, средства индивидуальной защиты и аппараты искусственной вентиляции легких. Российские дипломаты раскритиковали публикацию. В Италию Минобороны России ранее направило 14 самолетов.