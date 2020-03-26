Роспотребнадзор обязал дезинфицировать подъезды домов в Москве с жильцами на карантине

Об этом сообщается на сайте ведомства. Обработке подлежат места общего пользования, лифты, домофоны, дверные ручки и мусоропроводы, — передает ТАСС. С этого дня столичные власти отправили в режим самоизоляции всех граждан старше 65-ти. По данным чиновников, это почти 2 миллиона человек.