В Министерстве просвещения отрицают планы досрочно прекратить учебный год

Об этом сообщает Интерфакс. При этом в ведомстве до сих пор не объяснили, как будут функционировать школы на следующей неделе, которая объявлена по всей стране нерабочей. Ранее школьников уже перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса. Тем временем, глава думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов сказал «Интерфаксу», что на каникулы уйдет вся образовательная система страны.