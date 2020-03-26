Рабочая группа СК будет выявлять в мессенджерах фейки о заболевших в России коронавирусом для предупреждения паники

Рабочая группа Следственного комитета, созданная по указанию главы ведомства Александра Бастрыкина, будет выявлять в мессенджерах фейки о заболевших в России коронавирусом для предупреждения паники. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Вместе с тем в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий уголовную ответственность и крупные штрафы за нарушение карантинных норм