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17:00, 26 марта 2020

Правительство организует для бизнеса беспроцентные кредиты для выплаты зарплат

Такая мера принимается на фоне действий властей по сдерживанию коронавируса.

Неотложные кредиты с субсидированием процентных ставок, в определенных случаях — до нуля, могут начать выдавать компаниям в пилотном режиме уже со следующей недели. Об этом на встрече президента с бизнесменами сообщил первый зампред правительства Андрей Белоусов.
Эти заемные средства предназначены для выплаты зарплат сотрудникам, выдавать их будут ВТБ и Сбербанк. Такой кредит, как пояснил Белоусов, будет «коротким» — на полгода. Эта возможность будет предоставлена малому и среднему бизнесу в тех отраслях, которые наиболее пострадали из-за пандемии коронавируса. По словам первого вице-премьера, проект будет реализован с помощью кредитной линии, которую открыл Центральный банк. Власти также обсуждают другие меры по поддержке бизнеса, среди которых альтернативные варианты схем кредитования или, например, снижение налогов на имущество для арендодателей, которые согласятся дать отсрочку по арендным платежам.

Ранее в связи с распространением коронавируса власти объявили о временном прекращении работы заведений сферы развлечений и услуг.



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