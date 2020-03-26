ФСБ задержала во Владимирской области фигуранта дела о по факту боя в Аргунском ущелье в 2000-м году

37-летний уроженец Чечни Майрбек Башаев обвиняется по статьям «бандитизм», «вооруженный мятеж» и «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов», – сообщается на сайте Федеральной службы безопасности.

В конце февраля СК сообщил, что в розыске остаются пять фигурантов. Ранее 14 были привлечены к уголовной ответственности.

20 лет назад боевики Шамиля Басаева и Хаттаба атаковали в Аргунском ущелье роту псковских десантников. По данным российской стороны, в этом бою около сотни военных сдерживали наступление полутора тысяч участников незаконных вооруженных формирований. Большинство десантников погибли.