Лидер Китая Си Цзиньпин призвал G20 отменить налоговые и торговые пошлины

По его словам, необходимо обеспечить свободное обращение товаров для содействия глобальной экономике, — передает ТАСС. На саммите G20, который проходит в виртуальном формате, Си Цзиньпин сказал, что Китай создал открытую для всего мира интернет-платформу с информацией о коронавирусе и методах борьбы с ним. В нынешнем саммите участвует и президент России.